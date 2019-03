POL-ESW: Trickdiebe in Eschwege unterwegs

Polizei Eschwege

Ergänzend zu dem gemeldeten Geldbörsendiebstahl in der Eschweger Innenstadt (PM v. 20.03.19, 15:10 Uhr) wurden mittlerweile zwei weitere Taten gestern bekannt und angezeigt.

Ebenfalls in der Mittagszeit (12:30 Uhr) kam es in einem Bekleidungsgeschäft am "Stad" zum Diebstahl einer Geldbörse zum Nachteil einer 68-Jährigen aus Waldkappel. Auch in diesem Fall wurde die Handtasche unbemerkt geöffnet. Im Portmonee befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente; der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Auch eine 79-Jährige aus Heilgenstadt meldete sich kurz darauf (12:40 Uhr), nachdem auch ihr die Geldbörse entwendet wurde. Die Geschädigte verließ ein Modehaus am "Stad" und begab sich in Richtung eines anderen Geschäftes. Auf dem Weg dahin bemerkte sie, dass ihre Handtasche geöffnet war. Wie sich auch in diesem Fall herausstellte, wurde durch Trickdiebe das Portmonee gestohlen. Der Schaden wird in diesem Fall mit ca. 500 EUR angegeben.

Aufgrund der kurz hintereinander eingehenden Meldungen wurde durch Beamte der Polizeidirektion Werra-Meißner die Innerstadt bestreift und nach den Tatverdächtigen gefahndet. Dabei wurden drei Personen gesichtet, die bei Erblicken der Polizei ihre Richtung änderten. Einer der Personen lief in ein Schnellrestaurant am "Stad", wo er versteckt in einer Toilette aufgefunden wurde. Nach Durchsuchen des Toilettenbereichs konnte ein IPhone aufgefunden und sichergestellt werden. Die anderen beiden Personen liefen in unterschiedliche Richtungen davon, und flüchteten nach bisherigen Erkenntnissen mit einem silbernen Audi A 4 (Rechtslenker) mit ausländischem Kennzeichen in unbekannte Richtung. Bei den Flüchtigen handelt es sich um eine Frau von osteuropäischen Aussehen, ca. 35 - 40 Jahre alt mit schwarzen langen Haaren und leicht kräftiger Statur. Sie trug ein dunkles Oberteil und einen weiten beige-braunen Rock. Der flüchtige Mann war dunkel gekleidet und wesentlich jünger als die Frau. Bei dem vorläufig Festgenommenen handelt es sich um einen 20-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen um 17:25 Uhr wieder entlassen wurde. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

