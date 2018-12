POL-ESW: Pressebericht vom 10.12.18

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Vergangene Nacht befuhr, um 00:58 Uhr, ein 53-jähriger aus Duisburg mit einer Sattelzugmaschine die B 7 in der Gemarkung von Oetmannshausen und beabsichtigte nach rechts in Richtung Bad Hersfeld abzubiegen. Auf der Abbiegespur kam er mit dem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über die Bankette, einen kleinen Abhang hinunter und kam auf einem Feld mit dem Sattelzug zum Stehen. Sachschaden: 5000 EUR.

Um 16:10 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 68-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Meinhard die Abfahrt zur Werrabrücke und beabsichtigte nach rechts in Richtung Bad Sooden-Allendorf abzubiegen. Kurz nachdem sie von der Bundesstraße 27 abgefahren war, kam sie mit dem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild, das mitsamt Fundament aus dem Erdreich gerissen wurde. Schaden: 600 EUR.

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege befuhr gestern Vormittag, um 11:45 Uhr, den Zubringer von der Heubergstraße in Eschwege kommend in Richtung B 452 (Reichensachsen). Dabei kam er auf der regennassen Fahrbahn mit dem Auto von der Straße ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Sachschaden: 600 EUR.

Brand

Zu einem Brand einer Matratze kam es in der Asylunterkunft in der Max-Woelm-Straße in Eschwege. Möglicherweise durch eine achtlos weggeworfene Zigarette fing eine im Flur abgelegte Matratze Feuer, wodurch der Rauchmelder ausgelöst wurde. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits einige Bewohner das Feuer mit Wasser und Feuerlöscher gelöscht und die Matratze durch das Fenster ins Freie befördert. Der Sachschaden wird mit 50 EUR angegeben.

Körperverletzung

Am 09.12.18 wurde um 03:50 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem es in der Forstgasse in Eschwege auf offenbar Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau kam. Zwei Männer (42 und 44 Jahre alt) besichtigten den Streit zu schlichten und der Frau zu helfen. Dadurch rastete der Mann derart aus, dass er eine Scheibe des dortigen Lottogeschäftes eintrat. Bei dem anschlie0ßenden Handgemenge wurde die Brille des 44-jährigen beschädigt; der 42-jährge leicht verletzt. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige, der wie folgt beschrieben wird: ca. 30 Jahre alt, ca. 190 cm groß, schlank. Er hatte einen Kinnbart und wurde "Kevin" gerufen. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch

Ein Wohnungseinbruch wird aus der Straße "Hopfengarten" in Hessisch Lichtenau gemeldet. Zwischen dem 07.12.18 und dem 09.12.18, 14:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Anschließend durchsuchten der/ die Täter sämtliche Wohnräume. Entwendet wurde Schmuck; der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Eine Unfallflucht ereignete sich am gestrigen Sonntag auf dem Besucherparkplatz der Burg Ludwigstein an der B 27. Ein 64-Jähriger aus Kassel hatte dort seinem Pkw, einen blauen Skoda Roomster, gegen 12:30 Uhr geparkt. Bei seiner Rückkehr, um 14:45 Uhr, stellte er fest, dass das Auto im linken Frontbereich angefahren wurde. Schaden: ca. 1000 EUR.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Ludwigsteinstraße in Witzenhausen-Unterrieden gemeldet. Zwischen dem 08.12.18, 10:30 Uhr und dem 09.12.18, 15:30 Uhr wurde dort ein geparkter schwarzer Renault Megane im Hecbereich angefahren und beschädigt. Aufgrund der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass ein Fahrradfahrer das geparkte Auto übersah, als er von der Dorfmitte kommend in Richtung Ortsausgang/ B 80 befuhr. Weiterhin dürfte der Radfahrer dabei auch gestürzt sein. Am Pkw entstand ein Schaden von ca.1500 EUR. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner - Pressestelle - KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell