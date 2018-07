POL-ESW: Pressebericht vom 09.07.18

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Diebstahl, Sachbeschädigung

Am 07.07.18, um 15:30 Uhr, wurden in der Landstraße in Reichensachsen von einem Pkw Mercedes drei Radbolzen des linken Vorderreifens gelöst und entwendet. Die verbliebenen zwei Radbolzen wurden gelockert. Um Hinweise bittet die Eschweger Polizei, die wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt unter 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl, Sachbeschädigung

Am Freibad Sontra wurde am gestrigen Sonntag ein Fahrrad der Marke "Focus" im Wert von 400 EUR entwendet. Der Geschädigte hatte das Rad, um 18:30 Uhr, vor dem Haupteingang abgestellt und mittels Bügelschloss gesichert. Eine Stunde später bemerkte er den Diebstahl. Hinweise: 05653/97660.

In der Gemarkung von Herleshausen-Markershausen wurde aus einem roten Bagger die Batterie ausgebaut und gestohlen. Im dortigen Baustellenbereich (Breitbandausbau) an der L 3423/ K 20 schraubten der/ die Täter zunächst das Verkleidungsblech ab und entwendeten dann die 12 V-Batterie. Schaden: 150 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen dem 06.07.18, 12:00 Uhr und dem 07.07.18, 10:00 Uhr wurde in der Leipziger Straße in Hess. Lichtenau-Walburg eine SAT-Anlage abmontiert, das Kabel zuvor durchtrennt. Schaden: 120 EUR. Bereits in den Tagen zuvor kam es an dem leerstehenden Haus zu Diebstählen. Hinweise: 05602/93930.

Illegale Müllentsorgung

Um 12:25 Uhr wurde gestern der Polizei mitgeteilt, dass zwischen Fürstenhagen und Quentel auf einem "Wendeplatz" am Wald 20 blaue Müllsäcke entsorgt wurden. Die Polizeistreife bestätigte den Sachverhalt; bei Inaugenscheinnahme wurden überwiegend Renovierungsabfälle in den Säcke festgestellt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 05602/93040 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Am 08.07.18, um 01:45 Uhr, beschädigte eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen beim Ausparken in der Straße "Am Schlagd" in Witzenhausen einen davor geparkten Pkw Mercedes, wodurch geringer Sachschaden von 150 EUR entstand.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell