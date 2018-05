POL-ESW: Pressemeldung - Folgemeldung - 04.05.2018

Eschwege (ots) - Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, 07:05 Uhr, ein 54jähriger PKW-Fahrer aus Meißner, der die L 3241 aus Richtung Weidenhausen in Richtung Eschwege befuhr. Das Reh lief nach dem Anstoß in das angrenzende Waldstück. An dem PKW entstand Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Einbruchsdiebstahl aus Vereinsheim

An der Zeit vom 03.05.2018, 21:00 Uhr, bis Freitag, 04.05.2018, 08:00 Uhr, wurde gewaltsam in das Vereinsheim des "Türkischen Arbeitnehmerverbandes e.V.", An der Bohlenbrücke, in Witzenhausen eingebrochen. Unbekannte Täter entwendeten einen Laptop, Alkohol und Zigaretten im Gesamtwert von 500,- Euro. Weiterhin versuchten die Täter einen Zigarettenautomaten, der in dem Vereinsheim stand, aufzubrechen. Der Sachschaden beträgt 1500,- Euro. Hinweise an die Polizei Witzenhausen, Tel. 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, POK´in Mench

