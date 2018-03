POL-ESW: Pressebericht vom 02.03.18

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 20:20 Uhr befuhr gestern Abend eine 75-jährige Pkw-Fahrerin aus Wanfried die Niederhoner Straße in Eschwege stadteinwärts. In Höhe der Haltestelle "Industriehof" überquerte ein Fuchs die Fahrbahn und wurde dabei von dem Pkw erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand nach erster Inaugenscheinnahme kein Sachschaden.

Auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege wurde gestern Morgen, um 08:55 Uhr, ein Pkw BMW 218 d beschädigt, nachdem eine 54-jährige Eschwegerin beim Aussteigen mit der Fahrertür gegen den BMW stieß, wodurch ein Schaden von 500 EUR entstand. Anschließend entfernte sich die Verursacherin, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Dank Zeugenhinweisen konnte sie ermittelt werden.

Körperverletzung - häusliche Gewalt

In Wanfried kam es gestern am späten Nachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 23-jährigen und deren 28-jährigen Lebensgefährten. Nach verbalem Streit schlug dieser mehrfach mit der Hand auf den Kopf der Geschädigten ein, entsprechende Anzeige und Wegweisungsverfügung waren die Folge.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 19:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Nentershausen die B 27 zwischen Sontra und dem Ortsteil Berneburg. Dabei kam es zum Zusammenstoßmit einem Reh, das am Unfallort verendete. Sachschaden am Pkw: ca. 500 EUR.

Um 06:52 Uhr befuhr heute Morgen ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau die K 24 zwischen Grandenborn und Röhrda, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn lief. Das Reh wurde erfasst und durch den Aufprall getötet. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen dem 28.02.18, 19:00 Uhr und dem 01.03.18, 08:00 Uhr drangen unbekannte Täter in Witzenhausen-Hundelshausen in eine Garage ein. Der/ die Täter begaben sich in der Straße "Am Steinbusen" auf ein Grundstück und hebelten das Rolltor einer Garagenwerkstatt auf. Das hochgeschobene Rolltor wurde auf Backsteinen abgestützt, um aus der Garage eine Vielzahl von Werkzeugen zu entwenden. Unter anderem wurden Bohrmaschinen, Winkelschleifer und Karosseriepresse entwendet. Der Schaden wird mit mindestens 5000 EUR angegeben. Hinweise:05542/93040.

