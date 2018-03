POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Um 08:54 befuhr heute Morgen eine 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Willingshausen die L 3227 von Bischofferode in Richtung Waldkappel. Dabei geriet sie mit ihrem Pkw ins Schleudern und in der Folge von der Fahrbahn ab. Dort touchierte der Pkw noch einen Baum. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1300 EUR.

Gestern Vormittag ereignete sich noch ein Unfall am Schloßplatz in Eschwege. Gegen 11:05 Uhr beabsichtigte ein 24-jähriger aus Fuldabrück mit einem Klein-Lkw im Bereich der dortigen Bushaltestelle anzuhalten, um Waren auszuliefern. Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege will zu dieser Zeit vom dortigen Parkplatzgelände auf den Schloßplatz einfahren, touchiert dabei aber das Heck des Klein-Lkws. Sachschaden: 2600 EUR.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell