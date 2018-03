POL-ESW: Pressebericht vom 01.03.18

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 06:16 Uhr befuhr heute Morgen ein 23-jähriger aus Eschwege mit einem Linienbus die L 3249 zwischen Gehau und Eltmannsee und kollidierte dabei mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Fahrgäste wurden nicht verletzt; am Bus entstand geringer Sachschaden.

Gestern Mittag befuhr, um 13:10 Uhr, ein 19-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die L 3245 von Röhrda in Richtung Weißenborn. Im Bereich eines abknickenden Straßenverlaufs kam er mit dem Pkw nach links von der Straße ab und beschädigte einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 2700 EUR.

Um 08:44 Uhr fuhr gestern Morgen ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Weißenborn die L 3300 in Richtung Oberdünzebach. Dabei kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Auto gegen die Leitplanken. Neben sechs Planken wurde auch ein Verkehrszeichen beschädigt. Schaden: ca. 4000 EUR.

Eine Unfallflucht ereignete sich zwischen dem 27.02.18, 16:00 Uhr und dem 28.02.18, 09:00 Uhr in der Nordstraße in Reichensachsen. In diesem Zeitraum wurde ein dort geparkter Ford Fiesta auf der Fahrerseite touchiert, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR an dem Fiesta entstand. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl, Sachbeschädigung

In der Wiesenstraße in Berkatal-Frankenhain wurde in der Nacht vom 27./28.02.18 in eine Scheune eingebrochen. Hierzu wurde ein massives Vorhängeschloss zerstört, um in die Scheune eindringen zu können. Aus dieser wurden dann eine Stihl Motorkettensäge samt 50er Schwert und Kette sowie ein sogenanntes "Multitool Fuxtec" mit verschiedenen Aufsätzen entwendet. Weiterhin wurde ein 20-Liter-Kanister mit Diesel gestohlen. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 850 EUR. Weiterhin wurde in einen benachbarten Werkstattraum eingebrochen. Hierzu wurde eine Tür aufgehebelt. Neben einigen Werkzeugen wurden dort aus einem landwirtschaftlichen Schlepper 40 Liter Dieselkraftstoff und fünf Liter Maschinenöl entwendet. Schaden: ca. 300 EUR. Hnwiese:05651/9250.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Um 05:45 Uhr befuhr heute Morgen eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra die B 400 zwischen Ulfen und Breitau. Bei winterlichen Straßenverhältnissen kam sie mit dem Auto nach rechts von der Bundesstraße ab, streifte die dortige Begrenzungsmauer, worauf der Pkw über die Gegenfahrbahn hinweg einen ca. 1,5 Meter tiefen Abhang hinunter fuhr und sich anschließend überschlug. Die Fahrerin wurde dabei verletzt und in das Eschweger Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 7000 EUR.

Um 05:15 Uhr befuhr heute früh ein Pkw-Fahrer aus Herleshausen die L 3247 zwischen Altefeld und Frauenborn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das am Unfallort verendete. Am Pkw entstand Sachschaden.

Diebstahl, Sachbeschädigung

Unbekannte begaben sich auf das Gelände des ehemaligen Aldi-Marktes in der Mühlbergstraße in Sontra. Im Bereich des Liefereingangs und der dortigen Laderampe wurde eine Leuchtstoffröhre sowie die Abdeckung mit einer Steinfliese zerstört. Eine genaue Tatzeit steht nicht fest und könnte bis zum 12.02.18 zurückliegen. Schaden: 50 EUR. Hinweise: 05653/97660.

In Herleshausen-Frauenborn wurden von einem Firmengelände an der L 3247 ein Container, der mit 10 Tonnen Mischschrott befüllt war, entwendet. Gegen 10:30 Uhr fuhr - nach Zeugenangaben - ein weißer Container-Lkw auf den Abstellplatz der dortigen Firma und lud den Altmetallcontainer auf. Anschließend fuhr der Lkw in Richtung Altefeld davon. Der entwendete Container des Herstellers "ELA" ist moosgrün und ist auf beiden Seiten mit einem Firmenlogo versehen. Schaden: 3800 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 19:10 Uhr fuhr gestern Abend ein 20-jähriger aus Sontra zur Polizeistation in Sontra vor. Während dem anschließenden Gespräch ergab sich ein Verdacht auf die Einnahme illegaler Drogen, was der 20-jährige auch einräumte. Ein durchgeführter Test bestätigte seine Angaben, da er positiv auf THC (Cannabis) verlief. Eine Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode, der die Fürstenhagener Straße in Hessisch Lichtenau befuhr. Dadurch entstand am Pkw ein Sachschaden von ca. 3000 EUR, das Reh verendete am Unfallort.

Um 18:20 Uhr befuhr gestern Abend ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die L 3147 von der B 7 kommend in Richtung Hollstein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1300 EUR.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl, Sachbeschädigung

Unbekannte Täter drangen in der vergangenen Nacht in der Gemarkung von Hundelshausen in eine Scheune (Stallung) an der B 451 "Im Heutal" ein. Hierzu wurde das Vorhängeschloss zerstört. Weiterhin wurde ein Geräteraum im Stall aufgebrochen, offenbar aber nichts entwendet. Schaden: 200 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell