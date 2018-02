POL-ESW: Betrug - Gewinnversprechen

Eschwege (ots) - Am 23.02.18 erhielt ein 52-jähriger aus Eschwege einen Anruf von einem sogenannten Gewinnspielbetreiber. In dem Telefonat wurde ihm mitgeteilt, dass er einen Geldgewinn von 28.300 Euro erhalten könnte, wenn er zuvor für 900 Euro sogenannte "Steam-Karten" erwerben und deren Codes dann telefonisch durchgeben würde. Dieser Aufforderung kam der 52-jährige nach und übermittelte die Codes an eine Rufnummer (030-255558608). Am Nachmittag erfolgte dann ein erneuter Anruf, in dem zunächst der Zahlungseingang bestätigt, dann aber ein möglicher höherer Gewinn (82.000 EUR) in Aussicht gestellt wurde. Natürlich nicht, ohne eine weitere Vorauszahlung von 5650 EUR über "Moneygramm" zu leisten. Dieser Aufforderung kam der 52-jährige nicht mehr nach; eine Überprüfung im Internet bestätigte seinen Verdacht, worauf die Polizei informiert wurde.

So schützen Sie sich:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren, wählen Sie keine gebührenpflichtigen Sondernummern(z. B . mit der Vorwahl 0900..., 0180..., 0137...). - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Kreditkartennummern oder Ähnliches. - Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren Sie sich Alles.

Weitere Tipps erhalten sind unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell