POL-ESW: Einbrüche in Eschwege - Tatverdächtiger festgenommen

Eschwege (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Werra-Meißner

Am vergangenen Freitag gelang es der Eschweger Kripo einen in Eschwege gemeldeten 44-jährigen festzunehmen, der im dringenden Tatverdacht steht für die Einbruchsserie im Bereich der Fritz- Delius-Straße in Eschwege verantwortlich zu sein. Aber auch die jüngsten zwei Einbrüche vom 21.02.18 in der Straße "Am Schwalbenpfad" werden dem 44-Jährigen zur Last gelegt. "Nachdem es in den vergangenen Wochen zu mehreren Einbruchsdiebstählen in dem Wohnungsgebiet kam, waren die dort wohnhaften Bürger zum Einen sehr verunsichert, zum anderen aber auch hoch sensibilisiert, was natürlich eine hohe Aufmerksamkeit in dem Wohngebiet mit sich brachte", erklärt der verantwortliche Sachbearbeiter des zuständigen Kommissariats. Dies führte zu mehreren Hinweisen, die in Zusammenwirken mit einer guten Spurensicherung, erste Hinweise auf den Tatverdächtigen erbrachten. Am 23.02.18 erfolgte dann die Durchsuchung der Wohnung des 44-Jährigen und in der Folge seine vorläufige Festnahme. Die Durchsuchung führte zu weiterem Auffinden von Beweismitteln, wonach der Tatverdächtige neben den Einbrüchen in Wohnhäuser auch für Einbrüche in Gewerbeobjekte infrage kommt. Am 24.02.18 wurde der 44-Jährige, der keine Angaben macht, dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft in Kassel Haftbefehl erließ.

Pressestelle Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

