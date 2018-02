POL-ESW: Pressebericht vom 26.02.18

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 15:40 Uhr beschädigte gestern Nachmittag ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf beim Ausparken einen davor geparkten Pkw, wodurch geringer Sachschaden von ca. 100 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich in der Rosenstraße in Bad Sooden-Allendorf.

Um 06:40 Uhr ereignete sich gestern Morgen ein Wildunfall auf der L 3227 in der Gemarkung von Waldkappel-Hetzerode bei dem ein Reh von dem Pkw eines 25-jährigen aus der Gemeinde Meißner erfasst wurde. Das Reh lief anschließend weiter; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung

In der Nacht vom 24./25.02.18 wurde in der Berliner Straße in Witzenhausen-Roßbach ein Verkehrsschild (Vorfahrt gewähren) durch unbekannte Täter umgebogen. Dadurch ragte das Verkehrszeichen in die Fahrbahn herein, wodurch es eine Verkehrsbehinderung darstellte. Sachschaden: 500 EUR; Hinweise: 05542/93040.

