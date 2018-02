POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots) - Um 07:45 Uhr befuhr heute Morgen eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Wanfried die Ringstraße in Wanfried und beabsichtigte auf die Mühlhäuser Straße einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 38-jährigen Pkw-Fahrerin aus Treffurt, die gerade in die Ringstraße einbiegen wollte. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Um 08:15 Uhr befuhr ein 35-jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Klein-Lkw die Straße "Auf dem Salzmannstale" in Reichensachsen. Dabei fuhr er mit seinem Fahrzeug auf einen ordnungsgemäß geparkten Sprinter auf, wodurch ein Sachschaden von ca. 8000 EUR entstand.

Um 10:00 Uhr befuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Rosdorf die B 27 in Richtung Eschwege. Zwischen Neu-Eichenberg und Unterrieden überholte der Fahrer in einer Kurve einen Lkw, verlor jedoch beim Wiedereinscheren die Kontrolle über seinen Pkw und prallte mit dem Fahrzeug in die dortigen Schutzplanken. Der Fahrer erlitt eine Beinverletzung und wurde in das Witzenhäuser Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei. Zecks Bergung musste die Bundesstraße teilweise gesperrt werden.

Während der Unfallaufnahme und der zeitweisen Sperrung ereignete sich, um 11:43 Uhr, ein Auffahrunfall zwischen dem Abzweig Arnstein und Unterrieden, als ein 78-jähriger aus Neu-Eichenberg den Rückstau zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auf den vorausfahrenden Pkw auffuhr. Dabei zog sich der 78-jährige leichte Verletzungen zu.

