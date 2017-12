POL-ESW: Pressemitteilung vom 22.12.2017

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Zu einem Wildunfall ist es heute Morgen um 06.15h auf der B 452 in Höhe der Domäne Vogelsburg gekommen. Dabei ist eine 47-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Wehretal mit einem Reh kollidiert. Die Frau war in Richtung Eschwege unterwegs, als das Tier unerwartet die Straße überquerte. Trotz sofortiger Vollbremsung konnte sie den Zusammenstoß nicht vermeiden. Das Reh lief anschließend weiter. Sachschaden am Pkw: 1500.- Euro.

Diebstahl

14 Nordmanntannen verschiedener Größe im Gesamtwert von fast 500.- Euro entwendeten bisher unbekannte Täter im Zeitraum von vorgestern, 18.00h bis gestern, 11.30h von einem Gelände in der Niederhoner Straße. Die Täter schnitten ein Loch in den Bauzaun, welcher das Gelände umgibt und entwendeten anschließend die Bäume. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Versuchter Einbruch

Das Büro der Unterkunftsbetreuung der Gemeinschaftsunterkunft in der Stresemannstraße in Eschwege war das Ziel unbekannter Täter im Zeitraum von vorgestern, 17.30h bis gestern, 07.45h. Der oder die Täter versuchten die Tür aufzubrechen und verursachten dabei sowohl an der Tür als auch am Rahmen einen Sachschaden von insgesamt 500.- Euro. Die Tür wiederstand den Einbruchsversuchen, sodass die Täter das Vorhaben abbrachen und unerkannt verschwanden. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Ein 49 Jahre alter Autofahrer aus Helsa fuhr gestern gegen 16.30h auf der B 7 von Walburg kommend in Richtung Fürstenhagen. Während der Ortsdurchfahrt von Hessisch Lichtenau, riss sich in Höhe des Aldi-Marktes plötzlich ein 7-jähriges Mädchen von der Hand seiner Mutter los und lief ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße. Trotz einer sofortigen Vollbremsung erfasste der 49-jährige das Kind mit der vorderen Stoßstange. Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt und musste in das Klinikum nach Kassel gebracht werden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500.- Euro.

Pressestelle PD Werra-Meißner, PHK Lingner

