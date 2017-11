POL-ESW: Pressebericht vom 17.11.17

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Täterfestnahmen in Erfurt - Haftbefehl erlassen

Gegen die in Erfurt festgenommenen Personen wurde am gestrigen Tag Haftbefehl erlassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Kassel wurde die aus dem Werra-Meißner-Kreis stammende 34-Jährige und der verletzte 28-Jährige beim Amtsgericht in Kassel vorgeführt. Gegen beide wurde Haftbefehl erlassen. Das gleiche Schicksal traf auch die beiden weiteren in Erfurt festgenommenen Tatverdächtigen. Auf Antrag der dort zuständigen Staatsanwaltschaft wurde auch gegen den 23- und 25-Jährigen Haftbefehl erlassen.

Verkehrsunfälle

Um 09:20 Uhr wurde gestern Morgen auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes eine Unfallflucht beobachtet. Ein dort geparkter VW Eos wurde im hinteren linken Bereich angefahren und beschädigt (Schaden: ca. 200 EUR). Der Verursacher, der mit einem blauen Skoda Yeti mit EIC-Kennzeichen unterwegs war, fuhr davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am 15.11.17 im Steinweg in Meißner-Abterode. Zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr wurde ein dort geparkter roter Opel Meriva durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Schaden: 100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl

Um 18:09 Uhr wird gestern Abend ein flüchtiger Ladendieb im "Woolworth" in der Eschweger Innenstadt gemeldet, der durch einen Ladendetektiv verfolgt wird. Im Bereich der Bismarckstraße konnte der Flüchtige durch eine alarmierte Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Der alkoholisierte 41-Jährige leistete dabei Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten an der Hand. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der 41-Jährigen zur Festnahme ausgeschrieben war, da ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Er wurde daraufhin in die JVA gebracht.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 16:50 Uhr kollidierte gestern Nachmittag ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel mit einem Reh, das die K 24 zwischen Grandenborn und Röhrda überquerte. Das Reh verendete; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Zwischen 06:05 Uhr und 16:00 Uhr ereignete sich im Verlauf des gestrigen Tages in der Straße "Oberer Meißnerblick" in Großalmerode eine Unfallflucht. Vermutlich beim Wenden in einer abschüssigen Garagenzufahrt verlor der flüchtige Verursacher die Kontrolle und fuhr gegen das Garagentor, das dadurch stark beschädigt wurde. Schaden: ca. 1800 EUR. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Alkoholfahrt

Um 14:05 Uhr erschien gestern Nachmittag eine 35-jährige aus Polen auf der Polizeistation in Hessisch Lichtenau. Da sie nach Alkohol roch und mit einem Auto vorgefahren kam, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der mit einem Wert von 0,5 Promille positiv verlief. Die 35-jährige erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Polizei Witzenhausen

Tankbetrug

Um 11:57 Uhr ereignete sich gestern Vormittag ein Tankbetrug an der Tankstelle in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen. Ein Unbekannter betankte sein Fahrzeug mit 35 Liter Super ( Schaden: 50 EUR) und fuhr ohne Bezahlung davon. Zum Fahrzeug und dem Fahrer liegen jedoch keinerlei Hinweise vor, die Polizei bittet daher um Hinweise unter 05542/93040.

