POL-ESW: Pressebericht vom 16.11.17

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 06:30 Uhr befuhr heute Morgen ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die L 3243 von Germerode in Richtung Abterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davon lief. Sachschaden am Pkw: 750 EUR.

Um 20:14 Uhr befuhr gestern Abend ein bislang unbekannter Fahrer eines Ford Mondeo die Straße "Vor dem Gatter" in Wanfried. Dabei kam das Auto von der Straße ab und prallte gegen einen dort geparkten Pkw, an dem ein Schaden von ca. 1500 EUR entstand. Der Pkw des Verursachers blieb verschlossen am Unfallort zurück, selbiger flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht wird vom Parkplatz der Schlossgalerie in der Schildgasse in Eschwege gemeldet. Zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr wurde dort ein roter VW Up im hinteren rechten Fahrzeugbereich angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Vom verursachenden Fahrzeug blieb weiße Farbe zurück. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Beim Befahren der Landstraße in Richtung der B 249 in Niederhone touchierte gestern Abend, um 18:50 Uhr, ein 49-jähriger aus Hatten mit einem Klein-Lkw ein Verkehrsschild, wodurch geringer Sachschaden von 100 EUR entstand.

Diebstahl

Ein matt-schwarzes Mountainbike der Marke "Haibike Dirt RC" im Wert von 500 EUR wurde am 14.11.17, zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr, aus dem Vorraum der Sporthalle "Im Eilse" in Bad Sooden-Allendorf entwendet. Das Fahrrad war zudem gesichert. Hinweise: 05652/92146.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Um 17:40 Uhr befuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Herleshausen die L 3247 in Richtung Frauenborn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch am Pkw ein Sachschaden von 100 EUR entstand. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Ein 52-jähriger befuhr gestern Nachmittag, um 14:20 Uhr, mit einem polnischen Sattelzug das Tankstellengelände in der Fuldaer Straße in Sontra. Beim Ausfahren beschädigte der Auflieger ein Gebäude auf dem Gelände. Dabei wurden der Dachkasten, Dachziegeln, Regenrinne und Fallrohr beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Um 23:30 Uhr befuhr gestern am späten Abend ein 23-jähriger aus Rumänien mit einer Sattelzugmaschine die BAB 44 in Richtung Eschwege. Ca. 30 Meter vor dem Autobahnende verlor der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle und kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab. Zugmaschine und Auflieger rutschten dadurch in den dortigen Straßengraben, wobei der Anhänger, der mit zwei Pkws beladen war, umkippte. Während der Bergung mit einem Kran kam es zur Vollsperrung in diesem Streckenabschnitt, die um 02:30 Uhr aufgehoben wurde. Sachschaden: 6000 EUR.

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 18:15 Uhr, ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau, der die B 487 in der Gemarkung von Hessisch Lichtenau befuhr. Das Reh verendete; am Pkw entstand ein Schaden von ca. 2000 EUR.

Sachbeschädigung

Weitere Schmierereien wurden am 14.11.17 an der Gemeinschaftshütte in der Großalmeroder Straße in Rommerode festgestellt. In neongelber und schwarzer Farbe wurde vier Hakenkreuze an der Hütte hinterlassen. Der Sachschaden wird mit 700 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Wildunfälle

Um 21:30 Uhr kollidierte gestern Abend ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen mit einem Wildschwein, als er auf der L 3238 in der Gemarkung von Stiedenrode unterwegs war. Dadurch entstand am Pkw ein Sachschaden von ca. 4000 EUR; das Wildschein flüchtete. Die zur Unfallaufnahme alarmierte Streife der Polizeistation Witzenhausen kollidierte dann auf der Anfahrt mit einem Fuchs, der die B 80 überqueren wollte. Der Fuchs verendete dadurch; ein Schaden entstand nicht am Streifenwagen.

