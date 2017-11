POL-ESW: Einbrüche

Eschwege (ots) - Einbruch in Bäckerei

Um 03:02 Uhr vergangene Nacht konnte durch Zeugen beobachtet werden, wie vier maskierte Täter in der Gartenstraße in Eschwege in eine dortige Bäckerei einbrachen. Es stellte sich heraus, dass die Täter die Eingangstür der Bäckerei mit einem Gullydeckel eingeworfen hatten, in den Ladenraum eindrangen und die Wechselgeldkassette, in der sich 150 EUR befanden, entwendeten. Sachschaden: 500 EUR. Alle vier Täter waren dunkel gekleidet und hatten ihre Gesichter vermummt. Aufgefallen ist in diesem Zusammenhang noch ein weißer Kastenwagen, der zur Tatzeit langsam am gegenüberliegenden Arbeitsamt vorbeifuhr und möglicherweise die flüchtigen Täter aufgenommen hat. Beobachtet wurde, wie zwei der Täter zu Fuß in Richtung "Neustadt" davon liefen. Fahndungen in der Eschweger Innenstadt und entlang der Bundesstraßen verliefen in der Nacht negativ.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen/ zum weißen Kastenwagen nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Einbruch in Tankstelle

Um 02:30 Uhr wird durch einen Zeugen der Einbruch in eine Tankstelle im "Brückenland" in Sontra gemeldet, nachdem dieser festgestellt hatte, dass die Eingangstür der Tankstelle eingeschlagen worden war. Die Polizeistreife stellte fest, dass die Täter nur den Verkaufsraum der Tankstelle betraten und aus diesem Tabakwaren und Spirituosen entwendeten. Auch der ausgelöste Alarm hielt die Täter nicht von ihrer Tat ab, die um 00:45 Uhr ausgeführt wurde. Der Wert der entwendeten Waren war bei Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Sachschaden: ca. 1000 EUR. Auch in diesem Fall nimmt die Kripo Hinweise unter der 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

