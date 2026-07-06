Polizei Korbach

POL-KB: Vermisste 17-Jährige könnte sich in Bad Wildungen aufhalten: Polizeipräsidium Mittelhessen bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Das Polizeipräsidium Mittelhessen sucht aktuell nach einer vermissten 17-Jährigen aus Marburg, die sich im Bereich von Bad Wildungen aufhalten könnte, und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Weitere Informationen und ein Foto der Vermissten finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelhessen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6309130 ).

Giessen (ots)

Marburg: 17-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Freitag, 03.07.2026 wird die 17-jährige Riyakh DAHIR aus Marburg vermisst.

Riyakh ist circa 160 cm groß, stark untergewichtig und hat einen dunklen Teint. Sie hat braune Augen, schwarze gewellte Haare und trägt dunkle Kleidung.

Zuletzt gesehen wurde sie am Freitag (03.07.2026) in ihrer Wohngruppe in Marburg. Die 17-Jährige benötigt ärztliche Hilfe. Außer im Stadtgebiet Marburg könnte sie sich auch im Bereich Bad Wildungen aufhalten.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Marburg (Tel.: 06421 406-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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