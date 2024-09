POL-KB: Burgwald - 14-jährige Viktoria M. vermisst, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (03. September) drangen bislang unbekannte Täter in eine Logistikhalle in Mengeringhausen ein. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einer Lagerhalle eines Logistikbetriebs in der Landstraße / Ecke Thieler Weg in Mengeringhausen, indem sie eine Scheibe einschlugen. Zuvor ...

mehr