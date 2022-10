POL-KB: Haina / Homberg - Polizei sucht aktuell vermissten Wolfgang R. aus Homberg und bittet um Hinweise

Korbach (ots) - Am Donnerstagmorgen wurden zwei Autos in Bad Wildungen gewaltsam geöffnet und anschließend Wertgegenstände aus diesen gestohlen. Beide Autos standen auf Parkplätzen am Bad Wildunger Friedhof. Ein unbekannter Täter nutzte die kurzzeitige Abwesenheit der Autofahrer von etwa 9.30 bis 10.30 Uhr aus, ...

mehr