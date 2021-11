Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Polizei sucht 15-jährige Lisa Marie R. aus Korbach und bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Die Polizei sucht nach der vermissten 15-jährige Lisa Marie R. aus Korbach und bittet um Hinweise. Die Jugendliche verließ am Dienstag, dem 16. November, eine Jugendwohngruppe in Korbach und kehrte nicht wie verabredet dorthin zurück.

In Korbach wurde sie zuletzt an dem 16. November am Hauptbahnhof Korbach gesehen, wo sie in einen Bus in Richtung Volkmarsen gestiegen sein soll. Danach soll sie nochmal in einem großen Einkaufszentrum in Kassel gesehen worden sein. Lisa Marie war in der Vergangenheit bereits mehrere Mal kurzeitig nicht in die Jugendwohngruppe zurückgekehrt. Sie kam dann aber immer nach wenigen Tagen zurück.

Nachdem sie dieses Mal länger als gewohnt nicht zurückkehrte und sich bei den weiteren Ermittlungen durch die Beamten der Polizei Korbach keine Hinweise auf den momentanen Aufenthaltsort der 15-Jährigen ergeben haben, wenden sich die Ermittler nun mit der Suche an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Sie könnte sich auch in Kassel oder Hofgeismar aufhalten, wo sie Kontakte hat.

Lisa Marie R. ist 165 cm groß und hat eine schlanke Gestalt, Sie hat längere, schwarz gefärbte Haare mit einem sogenannten "undercut". Sie ist Zahnspangenträgerin und war zuletzt sie mit einem orangefarbenen Kapuzenpulli und einer dunklen Jacke bekleidet.

Wer Lisa Marie seit dem 16. November 2021 gesehen hat oder der Polizei Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 05631/9710 bei der Polizeistation Korbach oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

