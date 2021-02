POL-KB: Bad Wildungen - Polizei sucht aktuell vermissten Achim S. (41) und bittet um Hinweise

Polizei Korbach

Der 41-Jährige Achim S. wird seit Sonntagabend vermisst. Er befand sich seit etwa 2 Wochen in stationärer Behandlung in einer Bad Wildunger Klinik und wurde letztmals in der Mittagszeit gesehen. Da die bisherigen, intensiven Suchmaßnahmen ergebnislos verliefen und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird nun die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthalt gebeten.

Achim S. ist etwa 180 cm groß, sehr schlank, hat kurze dunkle Haare und dunkelbraune Augen. Er ist bekleidet mit einer dunkelblauen Hose und wahrscheinlich eine dunkelblauen Fleecejacke (siehe Bild).

Wer den 41-Jährigen seit Sonntagmittag gesehen hat oder Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 05621/70900 bei der Polizeistation Bad Wildungen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

