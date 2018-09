POL-KB: Korbach - Benzindiebe in der Briloner Landstraße

Korbach (ots) - Eine 48-jährige Frau aus Lichtenfels parkte ihren schwarzen Skoda Fabia am Freitagabend um 20.30 Uhr im hinteren Bereich eines Parkplatzes eines großen Lebensmittelmarktes in der Briloner Landstraße. Als sie am Samstagnachmittag um 16 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, stellte sie fest, dass Unbekannte in der Zwischenzeit den Tank aufgebrochen und etwa 25 Liter Superbenzin abgezapft und gestohlen haben. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder an jeder andere Polizeidienststelle.

