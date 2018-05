POL-KB: Diemelstadt-Dehausen - Schaden in 5-stelliger Höhe nach Brand in Wohnhaus in Dehausen

Korbach (ots) - Heute Morgen entdeckte eine Frau aus Diemelstadt-Dehausen um kurz nach 7 Uhr Feuer in einem Nachbarhaus und verständigte sofort die Rettungskräfte. Das Wohnhaus steht leer. Die letzten Bewohner sind tags zuvor ausgezogen, das Haus sollte heute leergeräumt werden. Die eingesetzten Feuerwehren aus Diemelstadt und Bad Arolsen hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten größeren Gebäudeschaden verhindern. Dennoch liegt der Schaden im 5-stelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer an zwei unterschiedlichen Stellen im Schlafzimmer und im Wohnzimmer aus. Die Polizei in Bad Arolsen hat den Brandort sichergestellt. Die Korbacher Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Sobald Hinweise zur Brandursache vorliegen, wieder nachberichtet.

