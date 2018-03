POL-KB: Brand einer Lagerhalle in Battenberg-Frohnhausen - Kein Hinweis auf vorsätzliche Brandstiftung

Korbach (ots) - Bei dem Brand einer Lagerhalle in Battenberg-Frohnhausen entstand am Mittwochnachmittag enormer Sachschaden in 6-stelliger Höhe. Die Brandermittler der Korbacher Kriminalpolizei haben den Brandort zwischenzeitlich untersucht. Dabei fanden sie keine Hinweise, die auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung hinweisen. Ein technischer Defekt ist nicht auszuschließen. In der Halle wurde ein Holzofen betrieben. Da die größte Brandzehrung in diesem Bereich zu finden ist, deutet vieles auf den Holzofen als Brandursache hin.

Volker König Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell