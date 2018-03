POL-KB: Korbach - Einbrecher am Tatort festgenommen - Beute sichergestellt

Korbach (ots) - Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass Polizeibeamte der Polizeistation Korbach am frühen Sonntagmorgen, den 25.02.2018, gegen 7.40 Uhr einen Einbrecher in unmittelbarer Tatortnähe in der Stechbahn festnehmen und das Diebesgut sicherstellen konnten. Der Zeuge hörte deutliche Einbruchgeräusche und verständigte sofort die Polizei. Als die Beamten kurze Zeit später am Tatort eintrafen, flüchteten die beiden Diebe in unterschiedliche Richtungen. Während einer der Diebe flüchten konnte, wurde der andere noch in Tatortnähe festgenommen. Die beiden Diebe waren zuvor in eine Goldschmiede in der Stechbahn eingebrochen und hatten umfangreiches Diebesgut gestohlen. Auf ihrer Flucht versuchten die Diebe ihre Beute zu verstecken, was ihnen aber nicht gelang. Die Beamten fanden den Schmuck und stellten ihn sicher.

Polizeioberkommissar Wunderatsch: " Der Geschädigte hat es dem aufmerksamen Zeugen zu verdanken, dass er vor einem hohen Schaden in 5-stelliger Höhe bewahrt wurde".

Bei dem festgenommenen Einbrecher handelt es sich um einen 31-jährigen, wohnsitzlosen Mann. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Kassel am Montag der Haftrichterin in Korbach vorgeführt, die einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Volker König Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell