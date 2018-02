POL-KB: Haina - Einbrecher erbeuten zwei Goldketten

Korbach (ots) - Einbrecher sind am Dienstag in der Zeit von 16.45 Uhr bis 21.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße eingebrochen. Der oder die Diebe öffneten gewaltsam eine Terrassentür und verschafften sich auf diesem Wege Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten zumindest zwei Goldketten. Der Gesamtschaden liegt im 4-stelligen Bereich. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Frankenberg, tel.: 06451-72030; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

