POL-KB: Burgwald-Ernsthausen - Diebe knacken Staubsaugerautomaten

Korbach (ots) - Am frühen Samstagmorgen stellten Mitarbeiter einer Tankstelle in der Marburger Straße um 5.15 Uhr fest, dass unbekannte Diebe im Laufe der Nacht ab 22 Uhr die Frontblende eines Staubsaugerautomaten gewaltsam geöffnet und aus dem Münzfach einen geringen Bargeldbetrag gestohlen haben. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Frankenberg, tel.: 06451-72030; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

