POL-KB: Bad Wildungen - VW-Sharan durch Fußtritt beschädigt

Korbach (ots) - Ein Mann aus Berlin parkte seinen schwarzen VW Sharan am Samstagabend auf einem Parkplatz in der Brunnenstraße in Höhe eines Spielzeuggeschäftes. Am Sonntagmittag stellte er um 13.15 Uhr fest, dass ein Unbekannter in der Zeit ab 23 Uhr eine Delle in eine der Türen getreten hat. Dadurch entstand ein Sachschaden, der auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen, Tel.: 05621-7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

Volker König Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell