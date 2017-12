POL-KB: Korbach - 16-jähriges Mädchen angegriffen

Korbach (ots) - Am späten Mittwochnachmittag wurde eine 16-Jährige in Korbach von einem unbekannten Mann angegriffen.

Das Mädchen war gegen 17.40 Uhr alleine in der Altstadt von Korbach unterwegs. Als sie durch die Dalwigker Straße ging, kam plötzlich von hinten ein unbekannter Täter. Dieser ergriff die 16-jährige von hinten und hielt ihr mit seiner rechten Hand den Mund zu. Er drückte sie nach unten auf die Knie. Das Mädchen biss dem Angreifer in einen Finger, der daraufhin von ihr abließ und in Richtung Stadtpark weg rannte. Die 16-jährige stand zunächst unter Schock und erzählte erst am Donnerstagmorgen ihrer Mutter von dem Angriff. Beide gingen anschließend zur Polizei in Korbach und erstatteten Anzeige. Das Mädchen erlitt durch den Angriff keine Verletzungen. Bei der Kriminalpolizei Korbach werden nun Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten sexuellen Übergriffs geführt.

Der Unbekannte sprach nicht während des Angriffs. Er wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 40 bis 45 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dickliche Figur, helle Hautfarbe, bekleidet mit einer hellen Winterjacke, beige oder hellblau, mit blauen Querstreifen im Bauchbereich, Jeanshose, helle Mütze ohne Bommel.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-971-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell