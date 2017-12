POL-KB: Frankenau - versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Korbach (ots) - In der Nacht zu Freitag versuchten Unbekannte in einen Getränkemarkt in Frankenau einzubrechen.

Der oder die unbekannten Täter gelangten an einen zu einem Supermarkt gehörenden Getränkemarkt. Hier versuchten sie eine Schiebetür zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Beim Versuch die Tür aufzuschieben wurde diese beschädigt, der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 1000 Euro. Die Täter konnten nicht in das Gebäude gelangen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell