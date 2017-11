POL-KB: Frankenberg-Schreufa - Einbruch in Gastwirtschaft

Korbach (ots) - Am Donnerstag zwischen 01:00 bis 06:30 Uhr wurde in eine Gaststätte in Schreufa eingebrochen.

Der oder die Einbrecher hebelten ein Fenster der Gaststätte in der Sachsenberger Straße auf und konnten so einsteigen. Durch einen Saal begaben sie sich zum angrenzenden Schankraum. In der Gastwirtschaft wurden ein Sparkasten und eine Registrierkasse aufgehebelt. In beiden Behältnissen befand sich jedoch kein Geld, weil diese regelmäßig geleert werden. Letztlich erbeuteten der oder die Täter eine geringe Menge Bargeld, da sie eine bordeauxfarbene Kellnerbörse mitnahmen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

