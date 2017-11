POL-KB: Gemünden - Einbruch in Supermarkt

Korbach (ots) - Am Donnerstag, zwischen 01.00 und 04.00 Uhr, wurde in einen Supermarkt in Gemünden eingebrochen.

Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen Glasscheiben im Eingangsbereich des Supermarktes in der Ellnröder Straße auf und gelangten so in den Verkaufsraum des Marktes. Dort wurden Zigarettenbehälter aufgebrochen und mehrere Zigarettenschachteln entwendet. Die Täter verursachten erheblichen Sachschaden.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

