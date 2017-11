POL-KB: Korbach - Einbrecher in Parfümerie und Fotogeschäft

Korbach (ots) - Im Zeitraum von Samstag bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter in ein Geschäft am Hauptbahnhof in Korbach ein. In dem Geschäft erbeuteten die Täter hochwertige Kosmetikartikel sowie Kameras und Ferngläser. Die Täter hatten eine Schaufenstertür aufgehebelt und konnten so in den Verkaufsraum gelangen. Durch die geöffnete Schaufenstertür konnten die Einbrecher mit der Beute unerkannt den Tatort verlassen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-971-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell