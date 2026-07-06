Polizei Homberg

POL-HR: Wohnungseinbruch in Melsungen - Polizei sucht Zeugen Melsungen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.07.2026:

Tatzeit: Samstag, 04.07.2026, 20:15 Uhr bis 20:30 Uhr

Am vergangenen Samstag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Pfaffenberg in Melsungen ein. Die Geschädigten befanden sich zu dieser Zeit im Urlaub.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter ein Badfenster im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses auf und stiegen so in die Wohnung der Geschädigten ein. Hier wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchwühlt. Ob tatsächlich Gegenstände entwendet wurden, kann aktuell nicht gesagt werden. Die Täter entfernten sich dann wieder über das Badfenster aus der Wohnung.

Im unmittelbaren zeitlichen und örtlichen Zusammenhang stellte ein Zeuge zwei männliche Personen fest und sprach diese an. Diese Personen können wie folgt beschrieben werden:

Erste Person:

Männlich, ca. 175 cm groß, 30-35 Jahre alt, schlanke Gestaltkurze schwarz/braune Haare, Drei-Tage-Bart, Tattoo auf der Außenseite des rechten Unterschenkels. Bekleidet mit hellblauem T Shirt, weiß-beiger Hose, blauen Socken und schwarzen Turnschuhen von Nike.

Zweite Person:

Männlich, ca. 170 cm groß, 40-45 Jahre alt, schlank, extrem kurz rasierte Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit dünnen hellen Längsstreifen am Arm- und Brustbereich, schwarzer kurzer Hose ebenfalls mit hellen Längsstreifen.

Ob die beiden Personen etwas mit dem Einbruch zu tun haben, kann aktuell nicht gesagt werden. Sie entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern, wahrgenommenen verdächtigen Fahrzeugen oder den beiden beschriebenen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Christian Leßner, PHK - Pressestelle

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell