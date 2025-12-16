PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Otto U. aus dem Schwalm-Eder-Kreis wird vermisst

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.12.2025:

Zeit: Montag, den 15.12.2025

Seit Montag, dem 15.12.2025, sucht die Polizeidirektion Schwalm-Eder nach dem 74-jährigen Otto U.

Der Vermisste verließ am Tag seines Verschwindens die aktuelle Wohnanschrift und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Erste Ermittlungen ergaben, dass er zuletzt im Bereich Gilserberg und Homberg/Efze wohnhaft gewesen ist. Ob er sich tatsächlich im Umfeld der genannten Orte aufhält, ist aktuell nicht bekannt.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Er ist von kräftiger Statur, etwa 162 cm groß und wiegt ca. 84kg. Er hat kurze, graue Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er vermutlich eine dunkelgrüne Jacke, eine braune Hose, helle Schuhe und einen dunkelblauen Pullover. Nach derzeitigem Kenntnisstand trug der Vermisste beim Verlassen der Wohnung keine Brille und ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Da bisherige Fahndungsmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten führten, bitte die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Schwalm-Eder unter der Telefonnummer 05681/774-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

