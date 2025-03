Polizei Homberg

POL-HR: ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNG - Verdacht des Computerbetruges

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.03.2025:

Tatort: Kreissparkasse Schwalm Eder in Fritzlar, Georgengasse

Tatzeit: 23.10.2024, 16:41 Uhr bis 16:44 Uhr

Die Polizeistation in Fritzlar sucht nach zwei Unbekannten, einer Frau und einem Mann, die am 23.10.2024 an dem Geldautomaten der KSK in der Georgengasse in Fritzlar fünf Abbuchungen mit einer zuvor entwendeten EC-Karte getätigt haben.

Sie erlangten hierbei den Tageshöchstsatz in Höhe von insgesamt 5000 Euro. Während der Tatausführung wurden sie videografiert.

Die Karte wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand am 23.10.2024, zwischen 16:15 Uhr und 16:40 Uhr, von unbekannten Tätern entwendet.

Aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Kassel wurde das vorhandene Bildmaterial der Tatverdächtigen nun zum Zwecke einer Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- ca. 30-35 Jahre alt - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - lange, zum Zopf gebundene Haare - trug eine Brille - war zum Zeitpunkt der Tat bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer hellen Jeans

Täterin 2:

- ca. 60-65 Jahre alt - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - kurze Haare - trug eine Brille - war zum Zeitpunkt der Tat bekleidet mit einer dunklen Hose sowie einer hellen, langen Daunenjacke - führte bei Tatausführung eine grüne Tasche mit sich.

Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeistation in Fritzlar unter der Telefonnummer 05662/9966-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell