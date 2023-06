POL-HR: Alissa S. aus dem Schwalm-Eder-Kreis wird vermisst

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.06.2023: Fritzlar Blitz-Einbruch in Handyladen Tatzeit: Freitag, 16.06.2023, 01:21 Uhr Unbekannte hatten es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf Mobiltelefone abgesehen, als sie sich mit Brachialgewalt Zugang zu einem Handyladen in der Wolfhager Straße in Fritzlar verschafften. Die ...

mehr