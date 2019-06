Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Einbruch in Getränkemarkt - Täter erbeuten Spirituosen und Süßigkeiten

Homberg (ots)

Fritzlar Einbruch in Getränkemarkt Tatzeit: 12.06.2019, 02:30 Uhr bis 03:08 Uhr Spirituosen und Süßigkeiten im Wert von mehreren hundert Euro erbeuteten unbekannte Täter gestern bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt "Auf der Lache". Die Täter öffneten auf nicht bekannte Weise ein Oberfenster und stiegen in den Markt ein. Im Inneren des Marktes verstaute sie verschiedene Spirituosen und Süßigkeiten in Tüten und entwendete diese anschließend. Von einem Täter im Markt liegt folgende Beschreibung vor: Er ist männlich und hat eine schlanke Statur. Zur Tatzeit trug er dunkle Schuhe mit seitlichem Nike-Symbol, eine dunkle Jogginghose, ein Sweatshirt mit Kapuze welche er über den Kopf gezogen hatte, Handschuhe und eine nicht bekannte Maskierung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

