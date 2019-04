Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Haldorf: VW-Crafter von Firmengelände gestohlen

Homberg (ots)

Edermünde-Haldorf Diebstahl eines Lieferwagens Tatzeit: 26.04.2019, 17:00 Uhr bis Dienstag, 30.04.2019, 06:00 Uhr Einen weißen VW-Crafter stahlen unbekannte Täter von einem Firmengelände in der Grifter Straße. Die Täter brachen das Tor zu einem Firmengelände auf und entwendeten dort den weißen VW-Lieferwagen. Auf welche Art und Weise die Täter das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HR-KK 140 entwendeten steht zurzeit nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

