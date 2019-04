Polizei Homberg

POL-HR: Fahrraddiebstähle

Homberg (ots)

In der Zeit zwischen dem 10. und 11.04.2019 kam es in mehreren Ortslagen im Schwalm-Eder-Kreis zum Diebstahl von insgesamt 8 Fahrrädern im Gesamtwert von ca. 3.700,00 Euro. Unbekannte Täter haben in Frielendorf-Obergrenzebach, Pommernweg, am 11.04.2019, in der Zeit zwischen 07.15 Uhr bis 16.30 Uhr zwei Mountainbikes aus einem frei zugänglichen Carport entwendet. In der Ortslage Schwalmstadt-Allendorf, Bornwiese, wurden am 11.04.2019 von 11.00 bis 12.30 Uhr, ebenfalls aus einem frei zugänglichen Carport, drei Mountainbikes gestohlen. In Neuental-Zimmersrode, Grüner Weg, am 10.04.2019, 20.00 Uhr bis 11.04.2019, 16.00 Uhr, sind drei Fahrräder vom Grundstück der Besitzer entwendet worden. Die Fahrräder waren teils mit Fahrradschlösser gesichert. Aufgrund der räumlichen Nähe und der zeitlichen Übereinstimmung aller Taten ist ein Zusammenhang zu vermuten, wonach auch ein entsprechend großes Fahrzeug zum Abtransport in Betracht kommt. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Schwalmstadt unter: 06691-9430.

