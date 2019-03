Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: 79-jähriger Mann vermisst

Homberg (ots)

Neukirchen 79-Jähriger Mann vermisst. Zeit: 25.03.2019, 10:00 Uhr Der 79-jährige Karl-Heinz Falk wird seit heute Vormittag vermisst. Der herzkranke Herr Falk verließ am heutigen Vormittag, gg. 10:00 Uhr, vermutlich zu Fuß, seine Wohnung. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Herr Falk ist 170cm groß, schlank und hat kurze nach hinten gekämmte Haare. Er ist vermutlich mit einem Trainingsanzug bekleidet. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

