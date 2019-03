Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ascherode - Einbruch in Firma

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ascherode Einbruch in Firma Tatzeit: 16.03.2019, 19:00 Uhr bis 18.03.2019, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstag bis Montag in eine Firma in der Schwalmtalstraße eingebrochen - entwendet wurde aber augenscheinlich nichts.

Die Täter bogen die Stäbe eines Fenstergitters auseinander und hebelten das dahinterliegende Fenster auf. Anschließend stiegen sie in das Firmengebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei öffneten sie einige Schränke und Schubladen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde aber nichts entwendet. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

