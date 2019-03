Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Versuchter Einbruch in Stadtverwaltung

Homberg (ots)

Spangenberg Versuchter Einbruch in Verwaltungsgebäude- Zeuge stört Täter Tatzeit: 06.03.2019, 01:05 Uhr Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte in der vergangenen Nacht einen Einbruch in ein Gebäude der Stadtverwaltung in der Rathausstraße. Ein unbekannter Täter hebelte mit einem unbekannten Werkzeug an einem Fensterflügel der Stadtverwaltung um diesen aufzubrechen. Hierbei wurde er von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet und anschließend angesprochen, woraufhin der Täter umgehend flüchtete. An dem Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

