Polizei Homberg

POL-HR: Malsfeld-Ostheim: Ladungsdiebstahl - Plane aufgeschlitzt

Homberg (ots)

Malsfeld-Ostheim Ladungsdiebstahl - Plane aufgeschlitzt Tatzeit: 28.02.2019, 18:15 Uhr bis 01.03.2019, 15:00 Uhr

Letzte Woche haben unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf einem Autohof in der Dr.-Reimer-Straße bei einem Sattelauflieger die Plane aufgeschlitzt und Ladung in unbekanntem Wert gestohlen.

Der Lkw mit Sattelauflieger war auf dem Parkplatz des Autohofes abgestellt. Als der Lkw-Fahrer den Autohof verlassen wollte, wurde er von einem anderen Fahrer auf die wehende Plane oben auf dem Auflieger aufmerksam gemacht. Vom Dach des Aufliegers aus konnte der Fahrer sehen, dass die Plane L-förmig eingeschnitten war. Durch den Einschnitt sah er, dass mehrere Karton der Ladung (Drogerieartikel) geöffnet waren. Was genau und wie viel entwendet wurde, konnte der Fahrer zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht benennen. An der Plane ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro entstanden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell