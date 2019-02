Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald und Homberg: Zwei kleine Cannabisplantagen in Wohnungen sichergestellt

Homberg (ots)

Knüllwald und Homberg Auffinden von zwei Cannabisplantagen in Wohnungen Tatzeit: 08.02.2019 Zwei sogenannte Indoorplantagen mit insgesamt 30 Marihuana-Pflanzen stellten Beamten der hiesigen Kriminalpolizei bei zwei Wohnungsdurchsuchungen am 08.02.2019 in Knüllwald und Homberg/ Efze fest. Bei der Durchsuchung in einem Knüllwalder Ortsteil stellten die Beamten drei sog. "Grow-Schränke" fest, in diesen befanden sich insgesamt 17 Marihuana-Pflanzen. Diese Pflanzen erbringen zusammen 600 Gramm Marihuana. Bei der zweiten Durchsuchung am gleichen Tag in einem Homberger Ortsteil wurde ein Schrank mit 13 Pflanzen festgestellt. Diese Pflanzen erbrachten zusammen 40 Gramm Marihuana. Die Aufzuchtschränke und die Pflanzen wurden sichergestellt Gegen drei Tatverdächtige im Alten von 19 - 47 Jahren wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

