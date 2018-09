POL-HR: Homberg - Brand in Mehrfamilienhaus war Brandstiftung - 29jähriger Tatverdächtiger festgenommen - Gericht erlässt U-Haftbefehl

Homberg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder und der Staatsanwaltschaft Kassel vom 12.09.2018

Homberg Brand in Mehrfamilienhaus war Brandstiftung - Tatverdächtiger 29-Jähriger festgenommen- Gericht erlässt U-Haftbefehl Brandzeit: 11.09.2018, 13:30 Uhr Gestern Mittag kam es in einem Mehrfamilienhaus im Burkhardweg 8 zu einem Brand in einer Wohnung im 3. Obergeschoss. Sämtliche Hausbewohner des aus sieben Etagen bestehenden Mehrfamilienhauses konnten rechtzeitig evakuiert werden. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 75-80.000,- Euro. Personen wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht verletzt. Die vor Ort eingesetzten Brandermittler der Kriminalpolizei stellten fest, dass der Brand durch Brandstiftung in der brandbetroffenen Wohnung eines 29-jährigen Hausbewohners entstanden ist. Der 29-Jährige afghanische Staatsbürger hatte einige Minuten vor dem Brand die zentrale Haussprechanlage beschädigt und war dann im Haus verschwunden. Wenige Minuten später war der Brand entdeckt worden. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte flüchtete der 29-Jährige vom Brandort. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte er von einer Polizeistreife gg. 14:40 Uhr in der Ortslage von Homberg-Lützelwig festgenommen werden. Der 29-Jährige wurde heute Vormittag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel, dem Amtsgericht in Fritzlar vorgeführt. Das Amtsgericht ordnete wegen des dringenden Tatverdachts einer schweren Brandstiftung die Untersuchungshaft an. Der 29-Jährige wurde anschließend in eine Haftanstalt eingeliefert.

Markus Brettschneider Andreas Thöne Pressesprecher Pressesprecher Polizeidirektion Schwalm-Eder Staatsanwaltschaft Kassel

