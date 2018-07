POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain - Unbekannte Täter klauen Getränke und Leergut aus Imbiss

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Ziegenhain Unbekannte Täter klauen Getränke und Leergut aus Imbiss Zeit: 03.07.2018, 21:00 Uhr bis 04.07.2018, 10:30 Uhr

In der vorletzten Nacht sind unbekannte Täter in einen Imbiss in der Wiederholdstraße eingebrochen und haben Getränke und Leergut im Wert von 130,- Euro gestohlen.

Die Täter hebelten zunächst die Hintertür des Imbiss-Gebäudes auf. In der gleichen Weise verschafften sich die Täter Zugang zu einem anliegenden Schuppen. Aus dem Imbiss entnahmen die Täter mehrere Getränkedosen (30 x Cola, 15 x Red Bull, 5 x Monster Enegie und 5 x Pepsi). Aus einem Abstellraum klauten die Täter einen Sack voll Leergut. Zum Abtransport der Getränkedosen benutzten die Täter einen roten Metro-Einkaufskorb, den sie im Imbiss fanden. Die Täter richteten einen Sachschaden in Höhe von 200,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

