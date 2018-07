POL-HR: Schwalmstadt-Treysa - Polizei warnt vor Währungsbetrüger

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Treysa Polizei warnt vor Währungsbetrüger Tatzeit: 01.07.2018, 12:30 Uhr

Letzten Sonntag wurde auf der Landesstraße 3155 ein 27-Jähriger aus Schwalmstadt Opfer eines Währungsbetruges.

Der 27-Jährige wurde durch eine winkende Person auf der Landesstraße 3155 zwischen Treysa und Sachsenhausen veranlasst, mit seinem Pkw am Straßenrand anzuhalten. Der Mann bat um den Tausch eines 1.000-Lei-Geldscheines (rumänische Währung) in Bargeld der Währung Euro. Dabei rechnete der Mann auf seinem Smartphone vor, das der vorgelegte rumänische Geldschein einen Umrechnungswert von ca. 214,- Euro hätte. Der gutgläubige junge Mann ließ sich darauf ein und gab dem Mann 200,- Euro Bargeld und nahm dafür den Lei-Geldschein entgegen. Als der 27-Jährige Anfang der Woche den rumänischen Geldschein in einer Bank umtauschen wollte, erfuhr er, dass dieser keinen Wert hat.

Der Betrüger wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, ca. 1,75 - 1,80 m groß, schlanke Gestalt, kurze schwarze lockige Haare, braunen Teint, kein Bart, trug eine auffällige Holzkette um den Hals, trug schwarze Kleidung und sprach Englisch. Er war in Begleitung eines ca. 6 - 7 Jahre alten Jungen, der ebenfalls ein südländisches Aussehen hatte.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell