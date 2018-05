POL-HR: Homberg: Werkzeuge aus aufgebrochenem Container gestohlen

Homberg (ots) - Homberg Einbruch in Lagercontainer Tatzeit: 27.04.2018, 18:00 Uhr bis 02.05.2018, 07:15 Uhr Werkzeuge und Elektrogeräte im Wert von 1.500,- Euro erbeuteten unbekannte Täter bei dem Aufbruch eines Lagercontainers in der Engen Gasse. Die Täter hatten die am Container vorhandenen Vorhängeschlosser vermutlich mit einem Bolzenschneider durchtrennt und den Container anschließend geöffnet. Aus dem Container entwendeten sie verschiedene Werkzeuge und Elektrogeräte. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

