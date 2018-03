POL-HR: Melsungen - Trickdieb erbeutet erneut Zigaretten

Homberg (ots) - Melsungen Trickdieb erbeutet erneut Zigaretten Mittwoch, 21.02.2018, 19:12 Uhr Trickdieb erbeutet in einem Lebensmittelmarkt in der Nürnberger Straße Zigaretten im Wert von 70,- Euro. Nach seinem Einkauf legte der Täter die Ware auf das Band an der Kasse. Nach dem Einscannen der Ware verpackte er die Ware in Taschen und legte sie in seinen Einkaufswagen. Beim Bezahlen mit der EC-Karte gab es dann Probleme. Der Trickdieb gab an, sofort mit Bargeld wieder zurückzukommen. Er ging aus dem Laden und ließ den Einkaufswagen zurück. Hierbei nahm er 10 Schachteln Zigaretten der Marke Marlboro im Wert von 70,- Euro unbemerkt mit. Ermittlungen der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Homberg haben ergeben, dass der Täter in der letzten Zeit nun schon insgesamt viermal in Lebensmittelgeschäften im Schwalm-Eder-Kreis (2 x Homberg, 1 x Melsungen u. 1 x Morschen) mit seiner Masche Erfolg hatte und jeweils 10 Schachteln Zigaretten unbemerkt entwenden konnte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 30 - 40 Jahre alt, 1,70 - 1,80 m groß, schlanke Figur, kurze dunkle Haare, südosteuropäisches Aussehen, sprach mit gebrochenem Deutsch.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Homberg unter Tel.: 05681-7740. Insbesondere bittet die Polizei darum, dass sich ggfs. weitere geschädigte Märkte melden, in denen der Trickdieb mit der vorgenannten Tatbegehungsweise aufgefallen ist. Schulz, PHK - Pressesprecher -

