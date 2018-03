POL-HR: Melsungen - Einbrecher knacken Spielautomaten

Homberg (ots) - Melsungen Einbrecher knacken Spielautomaten Tatzeit: Donnerstag, 01.03.2018, 04:18 Uhr Unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden in einer Gaststätte in der Nürnberger Straße zwei Spielautomaten aufgebrochen und Scheingeldkassetten mit Bargeld entwendet. Die Täter versuchten zunächst, die Eingangstür der Gaststätte aufzuhebeln. Nachdem dies misslang hebelten sie ein Fenster auf und stiegen in die Gaststätte ein. Im Thekenraum hebelten sie zwei Spielautomaten auf und entnahmen jeweils die Scheingeldkassetten mit dem darin befindlichen Bargeld. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.600,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

